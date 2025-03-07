Военная помощь от США — военный назвал риски

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

После прекращения военной помощи США для Украины на фронте возможны риски. Однако это минимально повлияет на количество наземных операций, поскольку обеспечение от Америки к этому имеет меньшее отношение.

Об этом заявил главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко в интервью NV.

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Военный пояснил, что риски из-за отсутствия помощи от США действительно возможны. Они связаны с уменьшением количества боеприпасов. Однако это минимально повлияет на количество наземных операций, потому что все же обеспечение США прежде всего касается средств ПВО и дальней разведки.

"Если говорим о дронах, сейчас Украина может самостоятельно обеспечить себя средствами БпЛА. Это я говорю как об ударных дронах собственного производства, так и о дронах и компонентах, которые мы поставляем из-за рубежа. Это первый момент: для нас это не критично", — подчеркнул Юрий Лысенко.

Также он отметил, если у нас будет существенное уменьшение работы артиллерии, при условии относительно небольшого наращивания дроновых сил, мы можем компенсировать эту нехватку артиллерийских средств на поле боя ударными дронами. По словам сержанта, ситуация не такая сложная и страшная, как это может показаться, на первый взгляд.

Однако военнослужащий подчеркнул, что это касается только ведения наземных операций, то есть работы на земле, а не защиты неба и дальних ракетных или артиллерийских ударов в тылу.

Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что прекращение помощи от США сразу не приведет к коллапсу на фронте в Украине. Однако со временем последствия паузы станут более острыми.

В то же время в Белом доме назвали условие для возобновления помощи Украине. На это повлияют будущие переговоры Украины и США.