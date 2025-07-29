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Головна Армія У ЗСУ розкрили, як РФ хоче використовувати війська КНДР на війні

У ЗСУ розкрили, як РФ хоче використовувати війська КНДР на війні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 14:26
Війська КНДР у війні — як Росія хоче використовувати військових
Військові КНДР. Фото: Reuters

Росіяни планують залучити північнокорейські війська на території окупованої частини України. Наразі участь особового складу КНДР підтверджено лише на Курщині.

Про це військовослужбовець Єгор Чечеринда в ефірі Ранок.LIVE

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Військовий розповів, що за інформацією розвідки, росіяни планують залучити північнокорейські війська на території окупованої частини України.

Він також нагадав, що Росія активно використовує північнокорейську зброю — від артилерії до ракет, а за даними ГУР, 40% усіх боєприпасів — з КНДР.

Наразі участь особового складу КНДР підтверджено лише на Курщині, але розвідка фіксує приготування до їхнього доправлення в Україну.

"А північні корейці взагалі будуть за миску рису воювати, їм не треба ніякі гробові платити, як в Росії, чи якісь там високі зарплати", — зазначив Чечеринда. 

Нагадаємо, раніше Рустем Умєров заявляв, що КНДР боїться віддати РФ солдатів. Кім Чен Ин почав задумуватися про те, що може послабити власний стратегічний резерв.

Крім того, Кирило Буданов заявив, що Північна Корея уже значно збільшила свої можливості щодо ведення агресивної війни завдяки отриманим технологіям та унікальному досвіду Росії. 

КНДР військові війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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