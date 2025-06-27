Участь КНДР у війні — чому Кім Чен Ин не хоче давати РФ солдатів

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Диктатор КНДР Кім Чен Ин побоюється надсилати в Росію додаткові війська. Він почав задумуватися про те, що може послабити власний стратегічний резерв.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

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Умєров зазначив, що Північна Корея вже відправила на фронт близько 11 тисяч своїх військових нібито з елітного контингенту — з-поміж 50 тисяч осіб особистого резерву Кім Чен Ина.

За словами міністра, ці військовослужбовці пройшли спеціальний відбір за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Однак попри це підрозділи зазнали колосальних втрат.

Також відомо, що у КДНР все ж розглядали можливість відправити на війну в Україну додаткові війська, але Кім Чен Ин побоюється, що це може виснажити стратегічний резерв країни і створити безпеку для нього.

"Після підписання міждержавних угод про взаємну допомогу Росія намагається використати Північну Корею у своїх інтересах, не надаючи реальної підтримки у відповідь. Це викликає занепокоєння навіть у керівництва КНДР", — підкреслив Умєров.

Водночас міністр зазначив, що залучення Росією контингенту КНДР свідчить про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Україна та партнери моніторять ці загрози і відповідно реагуватимуть у випадку загрози.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що до Росії поїдуть тисячі робітників КНДР для виробництва дронів. Вони можуть бути залучені до технологічних і збиральних процесів.

Крім того, Кирило Буданов заявив, що Північна Корея уже значно збільшила свої можливості щодо ведення агресивної війни завдяки отриманим технологіям та унікальному досвіду Росії.