Участие КНДР в войне — почему Ким Чен Ын не хочет давать РФ солдат

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Диктатор КНДР Ким Чен Ын опасается посылать в Россию дополнительные войска. Он начал задумываться о том, что может ослабить собственный стратегический резерв.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с журналистами.

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Умеров отметил, что Север Корея уже отправила на фронт около 11 тысяч своих военных якобы из элитного контингента — из числа 50 тысяч человек личного резерва Ким Чен Ына.

По словам министра, эти военнослужащие прошли специальный отбор по физическим, психологическим и другим критериям. Однако несмотря на это подразделения понесли колоссальные потери.

Также известно, что в КДНР все же рассматривали возможность отправить на войну в Украину дополнительные войска, но Ким Чен Ын опасается, что это может истощить стратегический резерв страны и создать безопасность для него.

"После подписания межгосударственных соглашений о взаимной помощи Россия пытается использовать Северную Корею в своих интересах, не оказывая реальной ответной поддержки. Это вызывает беспокойство даже у руководства КНДР", — подчеркнул Умеров.

В то же время министр отметил, что привлечение Россией контингента КНДР свидетельствует о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Украина и партнеры мониторят эти угрозы и соответственно будет реагировать в случае угрозы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Россию поедут тысячи рабочих КНДР для производства дронов. Они могут быть привлечены к технологическим и сборочным процессам.

Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.