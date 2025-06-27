Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия КНДР боится отдать РФ солдат — Умеров назвал причину

КНДР боится отдать РФ солдат — Умеров назвал причину

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 15:44
Участие КНДР в войне — почему Ким Чен Ын не хочет давать РФ солдат
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Ключові моменти Даст ли КНДР дополнительные войска России

Диктатор КНДР Ким Чен Ын опасается посылать в Россию дополнительные войска. Он начал задумываться о том, что может ослабить собственный стратегический резерв.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Даст ли КНДР дополнительные войска России

Умеров отметил, что Север Корея уже отправила на фронт около 11 тысяч своих военных якобы из элитного контингента — из числа 50 тысяч человек личного резерва Ким Чен Ына.

По словам министра, эти военнослужащие прошли специальный отбор по физическим, психологическим и другим критериям. Однако несмотря на это подразделения понесли колоссальные потери.

Также известно, что в КДНР все же рассматривали возможность отправить на войну в Украину дополнительные войска, но Ким Чен Ын опасается, что это может истощить стратегический резерв страны и создать безопасность для него.

"После подписания межгосударственных соглашений о взаимной помощи Россия пытается использовать Северную Корею в своих интересах, не оказывая реальной ответной поддержки. Это вызывает беспокойство даже у руководства КНДР", — подчеркнул Умеров.

В то же время министр отметил, что привлечение Россией контингента КНДР свидетельствует о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Украина и партнеры мониторят эти угрозы и соответственно будет реагировать в случае угрозы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Россию поедут тысячи рабочих КНДР для производства дронов. Они могут быть привлечены к технологическим и сборочным процессам.

Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.

КНДР война в Украине Россия солдаты Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации