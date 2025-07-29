Войска КНДР в войне — как Россия хочет использовать военных

В ВСУ раскрыли, как РФ хочет использовать войска КНДР на войне
Россияне планируют привлечь северокорейские войска на территории оккупированной части Украины. Сейчас участие личного состава КНДР подтверждено только на Курщине.
Об этом военнослужащий Егор Чечеринда в эфире Ранок.LIVE.
Как РФ хочет использовать войска КНДР в войне
Военный рассказал, что по информации разведки, россияне планируют привлечь северокорейские войска на территории оккупированной части Украины.
Он также напомнил, что Россия активно использует северокорейское оружие — от артиллерии до ракет, а по данным ГУР, 40% всех боеприпасов — из КНДР.
Сейчас участие личного состава КНДР подтверждено только на Курщине, но разведка фиксирует приготовления к их доставке в Украину.
"А северные корейцы вообще будут за миску риса воевать, им не надо никакие гробовые платить, как в России, или какие-то там высокие зарплаты", — отметил Чечеринда.
Напомним, ранее Рустем Умеров заявлял, что КНДР боится отдать РФ солдат. Ким Чен Ын начал задумываться о том, что может ослабить собственный стратегический резерв.
Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.
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