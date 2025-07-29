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Главная Армия В ВСУ раскрыли, как РФ хочет использовать войска КНДР на войне

В ВСУ раскрыли, как РФ хочет использовать войска КНДР на войне

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 14:26
Войска КНДР в войне — как Россия хочет использовать военных
Военные КНДР. Фото: Reuters

Россияне планируют привлечь северокорейские войска на территории оккупированной части Украины. Сейчас участие личного состава КНДР подтверждено только на Курщине.

Об этом военнослужащий Егор Чечеринда в эфире Ранок.LIVE.

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Как РФ хочет использовать войска КНДР в войне

Военный рассказал, что по информации разведки, россияне планируют привлечь северокорейские войска на территории оккупированной части Украины.

Он также напомнил, что Россия активно использует северокорейское оружие — от артиллерии до ракет, а по данным ГУР, 40% всех боеприпасов — из КНДР.

Сейчас участие личного состава КНДР подтверждено только на Курщине, но разведка фиксирует приготовления к их доставке в Украину.

"А северные корейцы вообще будут за миску риса воевать, им не надо никакие гробовые платить, как в России, или какие-то там высокие зарплаты", — отметил Чечеринда.

Напомним, ранее Рустем Умеров заявлял, что КНДР боится отдать РФ солдат. Ким Чен Ын начал задумываться о том, что может ослабить собственный стратегический резерв.

Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.

КНДР военные война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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