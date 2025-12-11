Відео
Головна Армія У ЗСУ прокоментували ситуацію біля Сіверська

У ЗСУ прокоментували ситуацію біля Сіверська

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 21:30
Ситуація біля Сіверська - у ЗСУ прокоментували обстановку
Військовий ЗСУ. Фото: Оперативне командування "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності угруповання військ "Схід" продовжують стримувати натиск російських військ. При цьому місто Сіверськ перебуває під контролем ЗСУ.

Про це командування повідомляє у Facebook у четвер, 11 грудня.

Яка ситуація на фронті

З початку доби українські захисники вже відбили 68 ворожих штурмів.

Наразі стабільною, хоча й напруженою, залишається ситуація на Слов'янському напрямку. Місто Сіверськ перебуває під контролем Сил оборони. Російські війська намагаються проникати у місто малими групами, використовуючи погіршення погодних умов, однак більшість таких спроб ліквідовується ще на підступах. 

На Покровському напрямку російські підрозділи 33 рази намагалися прорватися вперед у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Українські військові успішно зупинили 31 атаку, бойові дії тривають. Сили оборони і надалі утримують північну частину Покровська, а в центральній частині міста блокують просування ворога.

У Мирнограді українські підрозділи продовжують тримати оборону та ліквідовувати противника на підступах до міста. Водночас логістична ситуація залишається складною, тож для підсилення постачання ЗСУ розширюють логістичні коридори у напрямку Мирнограда.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін повідомив про зміни у тактиці російських військ на фронті. 

Також раніше в ЗСУ відповіли, чи справді російські війська захопили Куп'янськ та де фіксується їхня активність.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
