Ситуация возле Северска - в ВСУ прокомментировали обстановку

В ВСУ прокомментировали ситуацию возле Северска
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" продолжают сдерживать натиск российских войск. При этом город Северск находится под контролем ВСУ.
Об этом командование сообщает в Facebook в четверг, 11 декабря.
Какова ситуация на фронте
С начала суток украинские защитники уже отбили 68 вражеских штурмов.
Сейчас стабильной, хотя и напряженной, остается ситуация на Славянском направлении. Город Северск находится под контролем Сил обороны. Российские войска пытаются проникать в город малыми группами, используя ухудшение погодных условий, однако большинство таких попыток ликвидируется еще на подступах.
На Покровском направлении российские подразделения 33 раза пытались прорваться вперед в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. Украинские военные успешно остановили 31 атаку, боевые действия продолжаются. Силы обороны продолжают удерживать северную часть Покровска, а в центральной части города блокируют продвижение врага.
В Мирнограде украинские подразделения продолжают держать оборону и ликвидировать противника на подступах к городу. В то же время логистическая ситуация остается сложной, поэтому для усиления снабжения ВСУ расширяют логистические коридоры в направлении Мирнограда.
