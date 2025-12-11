Ситуация возле Северска - в ВСУ прокомментировали обстановку

Военный ВСУ. Фото: Оперативное командование "Восток"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" продолжают сдерживать натиск российских войск. При этом город Северск находится под контролем ВСУ.

Об этом командование сообщает в Facebook в четверг, 11 декабря.

Какова ситуация на фронте

С начала суток украинские защитники уже отбили 68 вражеских штурмов.

Сейчас стабильной, хотя и напряженной, остается ситуация на Славянском направлении. Город Северск находится под контролем Сил обороны. Российские войска пытаются проникать в город малыми группами, используя ухудшение погодных условий, однако большинство таких попыток ликвидируется еще на подступах.

На Покровском направлении российские подразделения 33 раза пытались прорваться вперед в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. Украинские военные успешно остановили 31 атаку, боевые действия продолжаются. Силы обороны продолжают удерживать северную часть Покровска, а в центральной части города блокируют продвижение врага.

В Мирнограде украинские подразделения продолжают держать оборону и ликвидировать противника на подступах к городу. В то же время логистическая ситуация остается сложной, поэтому для усиления снабжения ВСУ расширяют логистические коридоры в направлении Мирнограда.

