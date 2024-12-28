Росіяни залишились без укриття та зброї на фронті — у ЗСУ показали розгром позицій окупантів

Українські військові знищують позиції росіян. Фото: скриншот

Українські захисники із 5-ї штурмової бригади продовжують успішно виконувати бойові завдання, спрямовані на знищення ворожих сил та техніки. Бійці залишили окупантів без техніки та зброї.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ в суботу, 28 грудня.

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Під час останніх операцій військові знищили транспортні засоби противника, що використовувалися для перекидання сил, а також мінометну установку, яка обстрілювала позиції ЗСУ.

Крім того, бійці залишили росіян без точки запуску безпілотників. Також було знищено укриття, де перебували військові російської армії.

"Систематична бойова робота по ліквідації ворога бійцями 5 штурмової бригади. Знищено: ворожий транспорт, міномет противника, точку злету ворожих БпЛА, укриття піхоти", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що пілоти підрозділу "Mosquitos" Третьої штурмової бригади продовжують ефективно знищувати живу силу противника на Харківщині. Росіяни отримали смертоносні "подарунки".

Також ми повідомляли, що бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон групу окупантів у Харківській області. Російські військові виявилися підписниками бригади у Telegram.