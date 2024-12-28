Россияне остались без укрытия и оружия на фронте — в ВСУ показали разгром позиций оккупантов

Украинские военные уничтожают позиции россиян. Фото: скриншот

Украинские защитники из 5-й штурмовой бригады продолжают успешно выполнять боевые задачи, направленные на уничтожение вражеских сил и техники. Бойцы оставили оккупантов без техники и оружия.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ в субботу, 28 декабря.

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В ходе последних операций военные уничтожили транспортные средства противника, которые использовались для переброски сил, а также минометную установку, которая обстреливала позиции ВСУ.

Кроме того, бойцы оставили россиян без точки запуска беспилотников. Также было уничтожено укрытие, где находились военные российской армии.

"Систематическая боевая работа по ликвидации врага бойцами 5-й штурмовой бригады. Уничтожены: вражеский транспорт, миномет противника, точка взлета вражеских БпЛА, укрытие пехоты", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что пилоты подразделения Mosquitos Третьей штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на Харьковщине. Россияне получили смертоносные "подарки".

Также мы сообщали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен группу оккупантов в Харьковской области. Российские военные оказались подписчиками бригады в Telegram.