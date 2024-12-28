Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В ВСУ показали уничтожение точки взлета российских БпЛА — видео arrow

В ВСУ показали уничтожение точки взлета российских БпЛА — видео

28 декабря 2024 14:38
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Россияне остались без укрытия и оружия на фронте — в ВСУ показали разгром позиций оккупантов
Украинские военные уничтожают позиции россиян. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские защитники из 5-й штурмовой бригады продолжают успешно выполнять боевые задачи, направленные на уничтожение вражеских сил и техники. Бойцы оставили оккупантов без техники и оружия.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ в субботу, 28 декабря.

Читайте также:

Что уничтожили бойцы

В ходе последних операций военные уничтожили транспортные средства противника, которые использовались для переброски сил, а также минометную установку, которая обстреливала позиции ВСУ.

Кроме того, бойцы оставили россиян без точки запуска беспилотников. Также было уничтожено укрытие, где находились военные российской армии.

"Систематическая боевая работа по ликвидации врага бойцами 5-й штурмовой бригады. Уничтожены: вражеский транспорт, миномет противника, точка взлета вражеских БпЛА, укрытие пехоты", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что пилоты подразделения Mosquitos Третьей штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на Харьковщине. Россияне получили смертоносные "подарки".

Также мы сообщали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен группу оккупантов в Харьковской области. Российские военные оказались подписчиками бригады в Telegram.

ВСУ россияне оккупанты война в Украине FPV-дроны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:55 Времени мало — почему бизнес начнут штрафовать на 17 тыс. грн

15:40 Одесчина среди лидеров по жалобам на нарушение языкового закона

15:34 Зеленский выразил соболезнования Алиеву из-за авиакатастрофы

15:25 Двое детей и жена беременна третьим — есть ли отсрочка

15:15 Льготы для детей участников боевых действий в 2025 году — список

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

15:13 Эксперт ответил, будут ли в Украине и в дальнейшем отключать свет

15:08 В Киеве поймали юношу, запустившего фейерверк — что ему грозит

14:59 Украл кассу прямо на глазах — на Одесчине задержали грабителя

14:48 Зеленский отреагировал на угрозы Фицо прекратить энергоснабжение

14:38 В ВСУ показали уничтожение точки взлета российских БпЛА — видео

15:55 Времени мало — почему бизнес начнут штрафовать на 17 тыс. грн

15:40 Одесчина среди лидеров по жалобам на нарушение языкового закона

15:34 Зеленский выразил соболезнования Алиеву из-за авиакатастрофы

15:25 Двое детей и жена беременна третьим — есть ли отсрочка

15:15 Льготы для детей участников боевых действий в 2025 году — список

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

15:13 Эксперт ответил, будут ли в Украине и в дальнейшем отключать свет

15:08 В Киеве поймали юношу, запустившего фейерверк — что ему грозит

14:59 Украл кассу прямо на глазах — на Одесчине задержали грабителя

14:48 Зеленский отреагировал на угрозы Фицо прекратить энергоснабжение

14:38 В ВСУ показали уничтожение точки взлета российских БпЛА — видео

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн