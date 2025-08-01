Російські обстріли України у липні — скільки цілей вдалося збити ППО

У ЗСУ назвали кількість збитих ракет та дронів Росії за липень
Російські окупанти протягом липня атакували Україну різними типами повітряних цілей. Протиповітряна оборона Сил оборони ефектно ліквідовувала ракети та безпілотники загарбників.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 1 серпня.
Збиття російських повітряних цілей протягом липня
Загалом за липень сили ППО знищили 6262 повітряні цілі окупантів:
- 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- чотири крилаті ракети "Калібр";
- девʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2990 ударні БпЛА типу Shahed;
- 912 розвідувальних БпЛА;
- 2243 БпЛА інших типів.
Крім того, впродовж червня авіацією Повітряних Сил було здійснено 790 літаковильотів:
- близько 550 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 160 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом липня російські окупанти встановили новий антирекорд запущених дронів для атак України.
А у ніч проти 1 серпня загарбники запускали 72 ударних безпілотники та дрони-імітатори. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.
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