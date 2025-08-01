Російські обстріли України у липні — скільки цілей вдалося збити ППО

Сили ППО України. Фото: "РБК-Україна"

Російські окупанти протягом липня атакували Україну різними типами повітряних цілей. Протиповітряна оборона Сил оборони ефектно ліквідовувала ракети та безпілотники загарбників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 1 серпня.

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Збиття російських повітряних цілей протягом липня

Загалом за липень сили ППО знищили 6262 повітряні цілі окупантів:

65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

чотири крилаті ракети "Калібр";

девʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69;

20 крилатих ракет "Іскандер-К"

2990 ударні БпЛА типу Shahed;

912 розвідувальних БпЛА;

2243 БпЛА інших типів.

Крім того, впродовж червня авіацією Повітряних Сил було здійснено 790 літаковильотів:

близько 550 — на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 160 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом липня російські окупанти встановили новий антирекорд запущених дронів для атак України.

А у ніч проти 1 серпня загарбники запускали 72 ударних безпілотники та дрони-імітатори. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.