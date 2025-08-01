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Головна Армія РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей ліквідувала ППО

РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей ліквідувала ППО

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:10
Нічний обстріл 1 серпня — скільки цілей знищила українська ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

Російська армія атакувала Україну безпілотниками у ніч проти 1 серпня. Повітряну атаку противника відбивали сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це 1 серпня повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Нічна атака РФ по Україні 1 серпня

Російську окупанти атакували українські міста 72-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Атака РФ по Україні 1 серпня
Кількість збитих БпЛА в ніч проти 1 серпня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що влучання БпЛа було зафіксовано в дев'яти локаціях. Крім того, ворог атакував прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину. 

Звіт Повітряних сил 1 серпня
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті — захисники стримують наступ росіян на 12 напрямках.

А також експерт пояснив, чи зможе РФ повністю перейти на реактивні БпЛА для ударів по Україні.

обстріли ППО війна в Україні атака БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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