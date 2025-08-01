Ночной обстрел 1 августа — сколько целей уничтожила украинская ПВО

РФ атаковала Украину дронами — сколько целей ликвидировала ПВО
Российская армия атаковала Украину беспилотниками в ночь на 1 августа. Воздушную атаку противника отражали силы авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Об этом 1 августа сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака РФ по Украине 1 августа
Российскую оккупанты атаковали украинские города 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах также отметили, что попадание БпЛа было зафиксировано в девяти локациях. Кроме того, враг атаковал прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевскую область.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте — защитники сдерживают наступление россиян на 12 направлениях.
А также эксперт объяснил, сможет ли РФ полностью перейти на реактивные БпЛА для ударов по Украине.
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