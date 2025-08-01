Ситуація на фронті 1 серпня — звіт Генштабу ЗСУ

Захисники стримують наступ росіян на 12 напрямках — звіт Генштабу
Триває 1255-та доба повномасштабного російського вторгненні в Україну. Бійці ЗСУ стримують навалу ворога на 12 напрямках фронту.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в п'ятницю, 1 серпня.
Яка ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили оборони протягом доби відбили 16 ворожих атак.
Російські війська завдали сім авіаударів, скинувши загалом 17 керованих авіабомб. Також зафіксовано 331 артилерійський обстріл, з них чотири — з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили сім ворожих атак поблизу населеного пункту Вовчанськ, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.
На Куп'янському напрямку протягом минулої доби противник тричі намагався прорвати оборону. Наші підрозділи дали відсіч штурмовим діям окупантів біля Куп'янська та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку зафіксовано тридцять атак з боку російських військ. Ворог намагався прорватися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне, а також у напрямку Шандриголового, Ямполя та Григорівки.
На Сіверському напрямку захисники України успішно відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Григорівка та Виїмка.
На Краматорському напрямку російські війська здійснили шість спроб наступу у районах населених пунктів Ступочки, Біла Гора та Часів Яр.
У Торецькому районі минулої доби відбулося дев'ять атак з боку противника — у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, а також у напрямках Білої Гори, Степанівки та Русиного Яру.
Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку — наші воїни успішно відбили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, а також у напрямках Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.
На Новопавлівському напрямку ворог вдався до двадцяти трьох атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, а також у напрямку Темирівки.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень протягом доби не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався прорватися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.
У Придніпровському напрямку українські сили успішно зупинили одну атаку противника.
На Волинському та Поліському напрямках активного формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
Загальні втрати окупантів за минулу добу склали 940 осіб. Також Сили оборони знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки противника.
Нагадаємо, армія РФ атакувала Запорізький район в ніч проти 1 серпня. Відомо про загиблого та поранених.
Крім того, Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із збільшенням атак РФ по мирному населенню.
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