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Головна Армія Захисники стримують наступ росіян на 12 напрямках — звіт Генштабу

Захисники стримують наступ росіян на 12 напрямках — звіт Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 09:40
Ситуація на фронті 1 серпня — звіт Генштабу ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1255-та доба повномасштабного російського вторгненні в Україну. Бійці ЗСУ стримують навалу ворога на 12 напрямках фронту.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в п'ятницю, 1 серпня.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили оборони протягом доби відбили 16 ворожих атак.
Російські війська завдали сім авіаударів, скинувши загалом 17 керованих авіабомб. Також зафіксовано 331 артилерійський обстріл, з них чотири — з реактивних систем залпового вогню.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки - ситуація
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили сім ворожих атак поблизу населеного пункту Вовчанськ, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.

Південно-Слобожанський напрямок - ситуація
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку протягом минулої доби противник тричі намагався прорвати оборону. Наші підрозділи дали відсіч штурмовим діям окупантів біля Куп'янська та Петропавлівки.

Куп'янський напрямок - ситуація
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку зафіксовано тридцять атак з боку російських військ. Ворог намагався прорватися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне, а також у напрямку Шандриголового, Ямполя та Григорівки.

Лиманський напрямок - ситуація
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку захисники України успішно відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Григорівка та Виїмка.

Сіверський напрямок - ситуація
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку російські війська здійснили шість спроб наступу у районах населених пунктів Ступочки, Біла Гора та Часів Яр.

Краматорський напрямок - ситуація
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У Торецькому районі минулої доби відбулося дев'ять атак з боку противника — у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, а також у напрямках Білої Гори, Степанівки та Русиного Яру.

Торецький напрямок - ситуація
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку — наші воїни успішно відбили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, а також у напрямках Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

Покровський напрямок - ситуація
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог вдався до двадцяти трьох атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, а також у напрямку Темирівки.

Новопавлівський напрямок - ситуація
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень протягом доби не зафіксовано.

Гуляйпільський напрямок - ситуація
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався прорватися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

Оріхівський напрямок - ситуація
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У Придніпровському напрямку українські сили успішно зупинили одну атаку противника.

Придніпровський напрямок - ситуація
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках активного формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Загальні втрати окупантів за минулу добу склали 940 осіб. Також Сили оборони знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки противника.

Ситуація на фронті - звіт Генштабу
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Ситуація на передовій - звіт Генштабу
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія РФ атакувала Запорізький район в ніч проти 1 серпня. Відомо про загиблого та поранених.

Крім того, Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із збільшенням атак РФ по мирному населенню.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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