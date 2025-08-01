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Главная Армия Защитники сдерживают россиян на 12 направлениях — отчет Генштаба

Защитники сдерживают россиян на 12 направлениях — отчет Генштаба

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 09:40
Ситуация на фронте 1 августа — отчет Генштаба ВСУ
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 1255-е сутки полномасштабного российского вторжении в Украину. Бойцы ВСУ сдерживают нашествие врага на 12 направлениях фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в пятницу, 1 августа.

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Какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы обороны в течение суток отбили 16 вражеских атак.
Российские войска нанесли семь авиаударов, сбросив всего 17 управляемых авиабомб. Также зафиксирован 331 артиллерийский обстрел, из них четыре — из реактивных систем залпового огня.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки - ситуація
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные остановили семь вражеских атак вблизи населенного пункта Волчанск, а также в направлениях Двуречанского и Колодезного.

Південно-Слобожанський напрямок - ситуація
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник трижды пытался прорвать оборону. Наши подразделения дали отпор штурмовым действиям оккупантов возле Купянска и Петропавловки.

Куп'янський напрямок - ситуація
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении зафиксировано тридцать атак со стороны российских войск. Враг пытался прорваться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное, а также в направлении Шандриголово, Ямполя и Григорьевки.

Лиманський напрямок - ситуація
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении защитники Украины успешно отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Григорьевка и Выемка.

Сіверський напрямок - ситуація
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении российские войска совершили шесть попыток наступления в районах населенных пунктов Ступочки, Белая Гора и Часов Яр.

Краматорський напрямок - ситуація
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В Торецком районе за прошедшие сутки произошло девять атак со стороны противника — в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, а также в направлениях Белой Горы, Степановки и Русиного Яра.

Торецький напрямок - ситуація
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении — наши воины успешно отбили сорок семь штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, а также в направлениях Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

Покровський напрямок - ситуація
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг прибегнул к двадцати трем атакам в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новоселка, Новополь, а также в направлении Темировки.

Новопавлівський напрямок - ситуація
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений в течение суток не зафиксировано.

Гуляйпільський напрямок - ситуація
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался прорваться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

Оріхівський напрямок - ситуація
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В Приднепровском направлении украинские силы успешно остановили одну атаку противника.

Придніпровський напрямок - ситуація
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях активного формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Общие потери оккупантов за минувшие сутки составили 940 человек. Также Силы обороны уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 163 беспилотника оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты и 72 единицы автомобильной техники противника.

Ситуація на фронті - звіт Генштабу
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Ситуація на передовій - звіт Генштабу
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, армия РФ атаковала Запорожский район в ночь на 1 августа. Известно о погибшем и раненых.

Кроме того, Украина инициировала экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с увеличением атак РФ по мирному населению.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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