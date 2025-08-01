Российские обстрелы Украины в июле — сколько целей удалось сбить ПВО

В ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов России за июль
Российские оккупанты в течение июля атаковали Украину различными типами воздушных целей. Противовоздушная оборона Сил обороны эффектно ликвидировала ракеты и беспилотники захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в пятницу, 1 августа.
Сбитие российских воздушных целей в течение июля
Всего за июль силы ПВО уничтожили 6262 воздушные цели оккупантов:
- 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- четыре крылатые ракеты "Калибр";
- девять управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 20 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2990 ударных БпЛА типа Shahed;
- 912 разведывательных БпЛА;
- 2243 БпЛА других типов.
Кроме того, в течение июня авиацией Воздушных Сил было совершено 790 самолетовылетов:
- около 550 — на истребительное авиационное прикрытие;
- более 160 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение июля российские оккупанты установили новый антирекорд запущенных дронов для атак Украины.
А в ночь на 1 августа захватчики запускали 72 ударных беспилотника и дроны-имитаторы. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.
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