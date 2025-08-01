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Главная Армия В ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов России за июль

В ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов России за июль

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 13:10
Российские обстрелы Украины в июле — сколько целей удалось сбить ПВО
Силы ПВО Украины. Фото: "РБК-Украина"

Российские оккупанты в течение июля атаковали Украину различными типами воздушных целей. Противовоздушная оборона Сил обороны эффектно ликвидировала ракеты и беспилотники захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в пятницу, 1 августа.

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Сбитие российских воздушных целей в течение июля

Всего за июль силы ПВО уничтожили 6262 воздушные цели оккупантов:

  • 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • четыре крылатые ракеты "Калибр";
  • девять управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 20 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2990 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 912 разведывательных БпЛА;
  • 2243 БпЛА других типов.

Кроме того, в течение июня авиацией Воздушных Сил было совершено 790 самолетовылетов:

  • около 550 — на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 160 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение июля российские оккупанты установили новый антирекорд запущенных дронов для атак Украины.

А в ночь на 1 августа захватчики запускали 72 ударных беспилотника и дроны-имитаторы. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.

беспилотники Украина оккупанты ракеты Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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