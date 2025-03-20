Вибухи у Запорізькій області 20 березня — що відомо

У Запорізькій області чутно сильні вибухи
Вибухи у Запорізькій області пролунали ввечері, 20 березня. Людей закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Вибухи у Запорізькій області
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — наголосив Федоров.
Він попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Запорізьку область.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 20 березня окупанти атакували Краснопілля в Сумській області. Ворог вбив двох людей.
Також у ніч проти 20 березня загарбники випустили по Купʼянську Харківської області понад 30 КАБів. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів, ще одна людина загинула.
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