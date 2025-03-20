Вибухи у Запорізькій області 20 березня — що відомо

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Запорізькій області пролунали ввечері, 20 березня. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Запорізькій області

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — наголосив Федоров.

Він попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Дописи Федорова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Запорізьку область.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 20 березня окупанти атакували Краснопілля в Сумській області. Ворог вбив двох людей.

Також у ніч проти 20 березня загарбники випустили по Купʼянську Харківської області понад 30 КАБів. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів, ще одна людина загинула.