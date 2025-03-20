Взрывы в Запорожской области 20 марта — что известно

В Запорожской области слышны сильные взрывы
Взрывы в Запорожской области прогремели вечером, 20 марта. Людей призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожской области
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — подчеркнул Федоров.
Он предупреждал об угрозе применения контролируемых авиационных бомб.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов на Запорожскую область.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 20 марта оккупанты атаковали Краснополье в Сумской области. Враг убил двух человек.
Также в ночь на 20 марта захватчики выпустили по Купянску Харьковской области более 30 КАБов. В результате атаки ранения получили трое местных жителей, еще один человек погиб.
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