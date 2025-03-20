Взрывы в Запорожской области 20 марта — что известно

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Запорожской области прогремели вечером, 20 марта. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — подчеркнул Федоров.

Он предупреждал об угрозе применения контролируемых авиационных бомб.

Посты Федорова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов на Запорожскую область.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 20 марта оккупанты атаковали Краснополье в Сумской области. Враг убил двух человек.

Также в ночь на 20 марта захватчики выпустили по Купянску Харьковской области более 30 КАБов. В результате атаки ранения получили трое местных жителей, еще один человек погиб.