Обстріл Запоріжжя 30 серпня — кількість постраждалих зросла

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 30 серпня. Окупанти поранили 34 людини.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко у Telegram.

"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", — розповіла Харченко.

За її словами, роботи з ліквідації наслідків продовжуються. Комунальні служби вивезли вже понад сто тонн сміття.

Нагадаємо, у Запоріжжі вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Окупанти вбили одну людину.

Раніше український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч проти 30 серпня.