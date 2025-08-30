Обстріл Запоріжжя 30 серпня — кількість постраждалих зросла

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 30 серпня. Окупанти поранили 34 людини.
Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко у Telegram.
Масований обстріл Запоріжжя 30 серпня
"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", — розповіла Харченко.
За її словами, роботи з ліквідації наслідків продовжуються. Комунальні служби вивезли вже понад сто тонн сміття.
Нагадаємо, у Запоріжжі вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Окупанти вбили одну людину.
Раніше український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч проти 30 серпня.
