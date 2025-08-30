Відео
Головна Армія У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 20:16
Обстріл Запоріжжя 30 серпня — кількість постраждалих зросла
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 30 серпня. Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 30 серпня. Окупанти поранили 34 людини.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко у Telegram.

Читайте також:

Масований обстріл Запоріжжя 30 серпня

"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", — розповіла Харченко.

За її словами, роботи з ліквідації наслідків продовжуються. Комунальні служби вивезли вже понад сто тонн сміття.

Допис Харченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Окупанти вбили одну людину.

Раніше український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч проти 30 серпня.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
