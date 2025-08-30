Обстріл Запоріжжя 30 серпня - що відомо

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масованого обстрілу міста. Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 25 осіб, серед них є діти. На жаль, одна людина загинула.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram у суботу, 30 серпня.

Обстріл Запоріжжя

Восьмеро постраждалих перебувають у лікарні, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 9 та 10 років і 16-річна дівчина. Рятувальники ДСНС змогли врятувати шістьох мешканців, у тому числі одну дитину.

У результаті ударів спалахнули пожежі у квартирах на верхніх поверхах двох житлових п’ятиповерхівок, що охопили площу 230 квадратних метрів.

Крім того, згоріли п’ять приватних будинків, станція технічного обслуговування та кафе, загальна площа займання склала близько 550 квадратних метрів.

На місці працювали не лише рятувальники, а й психологи ДСНС – вони надали допомогу 26 громадянам, зокрема трьом дітям.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованої російської атаки. Окупанти обстріляли одразу кілька регіонів країни.

Також через атаку РФ по Україні Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації.