Обстрел Запорожья 30 августа - что известно

Запорожье после обстрелов — есть погибший, среди раненых дети
В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после массированного обстрела города. В результате атаки количество пострадавших возросло до 25 человек, среди них есть дети. К сожалению, один человек погиб.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 30 августа.
Обстрел Запорожья
Восемь пострадавших находятся в больнице, среди них трое детей: двое мальчиков 9 и 10 лет и 16-летняя девушка. Спасатели ГСЧС смогли спасти шестерых жителей, в том числе одного ребенка.
В результате ударов вспыхнули пожары в квартирах на верхних этажах двух жилых пятиэтажек, охватившие площадь 230 квадратных метров.
Кроме того, сгорели пять частных домов, станция технического обслуживания и кафе, общая площадь возгорания составила около 550 квадратных метров.
На месте работали не только спасатели, но и психологи ГСЧС — они оказали помощь 26 гражданам, в том числе трем детям.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной российской атаки. Оккупанты обстреляли сразу несколько регионов страны.
Также из-за атаки РФ по Украине Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации.
