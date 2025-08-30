Видео
Главная Армия Запорожье после обстрелов — есть погибший, среди раненых дети

Запорожье после обстрелов — есть погибший, среди раненых дети

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 10:56
Обстрел Запорожья 30 августа - что известно
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после массированного обстрела города. В результате атаки количество пострадавших возросло до 25 человек, среди них есть дети. К сожалению, один человек погиб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 30 августа.

Читайте также:

Обстрел Запорожья

Восемь пострадавших находятся в больнице, среди них трое детей: двое мальчиков 9 и 10 лет и 16-летняя девушка. Спасатели ГСЧС смогли спасти шестерых жителей, в том числе одного ребенка.

В результате ударов вспыхнули пожары в квартирах на верхних этажах двух жилых пятиэтажек, охватившие площадь 230 квадратных метров.

Кроме того, сгорели пять частных домов, станция технического обслуживания и кафе, общая площадь возгорания составила около 550 квадратных метров.

На месте работали не только спасатели, но и психологи ГСЧС — они оказали помощь 26 гражданам, в том числе трем детям.

Запорожье после обстрелов — есть погибший, среди раненых дети - фото 1
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины
Запорожье после обстрелов — есть погибший, среди раненых дети - фото 2
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины
Запорожье после обстрелов — есть погибший, среди раненых дети - фото 3
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной российской атаки. Оккупанты обстреляли сразу несколько регионов страны.

Также из-за атаки РФ по Украине Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации.

ГСЧС Запорожье обстрелы ранение гибель
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
