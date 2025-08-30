Обстрел Запорожья 30 августа — количество пострадавших возросло

Последствия российского обстрела Запорожья 30 августа. Фото: Запорожский городской совет

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского массированного обстрела в ночь на 30 августа. Оккупанты ранили 34 человека.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко в Telegram.

"По состоянию на сейчас уже 34 пострадавших в результате массированной атаки", — рассказала Харченко.

По ее словам, работы по ликвидации последствий продолжаются. Коммунальные службы вывезли уже более ста тонн мусора.

Пост Харченко. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье уже завершили аварийно-спасательные работы. Оккупанты убили одного человека.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 30 августа.