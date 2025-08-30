Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожье возросло количество раненых в результате обстрела

В Запорожье возросло количество раненых в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 20:16
Обстрел Запорожья 30 августа — количество пострадавших возросло
Последствия российского обстрела Запорожья 30 августа. Фото: Запорожский городской совет

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского массированного обстрела в ночь на 30 августа. Оккупанты ранили 34 человека.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Массированный обстрел Запорожья 30 августа

"По состоянию на сейчас уже 34 пострадавших в результате массированной атаки", — рассказала Харченко.

По ее словам, работы по ликвидации последствий продолжаются. Коммунальные службы вывезли уже более ста тонн мусора.

null
Пост Харченко. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье уже завершили аварийно-спасательные работы. Оккупанты убили одного человека.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 30 августа.

война украинцы Запорожье обстрелы оккупанты ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации