Обстрел Запорожья 30 августа — количество пострадавших возросло

В Запорожье возросло количество раненых в результате обстрела
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского массированного обстрела в ночь на 30 августа. Оккупанты ранили 34 человека.
Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко в Telegram.
Массированный обстрел Запорожья 30 августа
"По состоянию на сейчас уже 34 пострадавших в результате массированной атаки", — рассказала Харченко.
По ее словам, работы по ликвидации последствий продолжаются. Коммунальные службы вывезли уже более ста тонн мусора.
Напомним, в Запорожье уже завершили аварийно-спасательные работы. Оккупанты убили одного человека.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 30 августа.
