Вибухи у Запоріжжі та Сумах — що відомо

У Запоріжжі та Сумах пролунали вибухи — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 10:36
Дим після удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА
У двох областях України — Сумській та Запорізькій — пролунали сильні вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу через атаку російських окупантів.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, армія РФ вже тричі вдарила по Запорізькому району.
Реклама
Читайте також:
"Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — повідомив він.
Сумська область також перебуває під атакою дронів.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама