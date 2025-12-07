Вибухи у Запоріжжі та Сумах — що відомо

Дим після удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

У двох областях України — Сумській та Запорізькій — пролунали сильні вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу через атаку російських окупантів.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, армія РФ вже тричі вдарила по Запорізькому району.

"Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — повідомив він.

Сумська область також перебуває під атакою дронів.

