Главная Армия В Запорожье и Сумах прогремели взрывы — что известно

В Запорожье и Сумах прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 10:36
Взрывы в Запорожье и Сумах — что известно
Дым после удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

В двух областях Украины - Сумской и Запорожской - прогремели сильные взрывы в воскресенье, 7 декабря. В регионах объявлена воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Россия атаковала Сумы и Запорожье

В Воздушных силах сообщили о активности вражеской тактической авиации на северо-восточном, юго-восточном и восточном направлениях. Предварительно, армия РФ применила КАБы для удара по областям.

Обстріл України 7 грудня
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, по состоянию на 10:11 оккупанты нанесли три удара по области. В результате атаки загорелся пожар, а небо затянуло дымом. Информация о последствиях и пострадавших пока неизвестна.

"Враг атакует Запорожский район. По меньшей мере три удара. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", — сообщил он.

Обстріл Запоріжжя 7 грудня
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот Telegram

В Сумах местные жители сообщают о мощных взрывах и работе ПВО. По данным мониторинговых групп, область находится под атакой КАБов и ударных БпЛА.

Повітряна тривога 7 грудня
Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в результате атаки РФ на Черниговщине 6 декабря погиб человек.

А также российская армия ударила авиабомбой по Славянску в Донецкой области.

взрыв Запорожье Сумы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
