Удар по Запоріжжю 5 листопада — кількість постраждалих

Працівники ДСНС. Фото ілюстративне архівне: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російської атаки по місту 5 листопада. Наразі по допомогу із пораненнями звернулося 23 людини.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Іван Федоров повідомив, що на місці влучання працівники ДСНС вже загасили пожежу. Він назвав кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

"Кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю зросла до 23 осіб. Вдячний усім поліцейським, медикам надзвичайникам, які працювали над усуненням наслідків ворожої атаки. Звертаюся до запоріжців з проханням не нехтувати правилами безпеки", — повідомив Іван Федоров.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Запоріжжі 5 листопада.

Також раніше Іван Федоров повідомляв, що хоч у регіоні почастішали випадки обстрілів, люди рідко погоджуються на евакуацію.