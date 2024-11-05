Удар по Запорожью 5 ноября – количество пострадавших

Работники ГСЧС. Фото иллюстративное архивное: ГСЧС

В Запорожье выросло количество раненых в результате российской атаки по городу 5 ноября. В настоящее время за помощью с ранениями обратилось 23 человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Атака РФ по Запорожью 5 ноября

Иван Федоров сообщил, что на месте попадания работники ГСЧС уже потушили пожар. Он назвал количество пострадавших в результате российской атаки.

"Количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 23 человек. Благодарю всех полицейских, медиков чрезвычайников, которые работали над устранением последствий вражеской атаки. Обращаюсь к запорожцам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности", — сообщил Иван Федоров.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье 5 ноября.

Также ранее Иван Федоров сообщал, что, хотя в регионе участились случаи обстрелов, люди редко соглашаются на эвакуацию.