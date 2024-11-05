Удар по Запорожью 5 ноября – количество пострадавших

В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки
В Запорожье выросло количество раненых в результате российской атаки по городу 5 ноября. В настоящее время за помощью с ранениями обратилось 23 человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака РФ по Запорожью 5 ноября
Иван Федоров сообщил, что на месте попадания работники ГСЧС уже потушили пожар. Он назвал количество пострадавших в результате российской атаки.
"Количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 23 человек. Благодарю всех полицейских, медиков чрезвычайников, которые работали над устранением последствий вражеской атаки. Обращаюсь к запорожцам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности", — сообщил Иван Федоров.
Напомним, Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье 5 ноября.
Также ранее Иван Федоров сообщал, что, хотя в регионе участились случаи обстрелов, люди редко соглашаются на эвакуацию.
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