Вибух у Запоріжжі 7 лютого — є загроза ракетного удару

У Запоріжжі пролунав вибух
Вибухи у Запоріжжі пролунали вранці 7 лютого. Українців попереджали про загрозу обстрілів балістичними ракетами.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи у Запоріжжі 7 лютого
Близько 11:30 у Запоріжжі прогримів потужний вибух. В кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Наразі місцева влада не коментувала звуки вибухів у регіоні.
Нагадаємо, 7 лютого окупанти вдарили КАБом по двоповерхівці на Сумщині. Внаслідок атаки є загиблі.
Також Forbes повідомляв, що 6 лютого, окупаційна армія вдруге запустила "Орєшнік" по Україні, але він не долетів і впав на території Росії.
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