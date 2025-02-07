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У Запоріжжі пролунав вибух

7 лютого 2025 11:33
Карина Приходько - Редактор
Вибух у Запоріжжі 7 лютого — є загроза ракетного удару
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Pixabay
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Запоріжжі пролунали вранці 7 лютого. Українців попереджали про загрозу обстрілів балістичними ракетами

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ

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Вибухи у Запоріжжі 7 лютого

Близько 11:30 у Запоріжжі прогримів потужний вибух. В кількох областях оголосили повітряну тривогу.

вибухи у Запоріжжі 7 лютого
Повітряна тривога в Україні 7 лютого. Фото: alerts.in.ua

Напередодні Повітряні сили  попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

вибух у Запоріжжі 7 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі місцева влада не коментувала звуки вибухів у регіоні.

Нагадаємо, 7 лютого окупанти вдарили КАБом по двоповерхівці на Сумщині. Внаслідок атаки є загиблі.

Також Forbes повідомляв, що 6 лютого, окупаційна армія вдруге запустила "Орєшнік" по Україні, але він не долетів і впав на території Росії. 

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