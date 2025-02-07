Взрыв в Запорожье 7 февраля — есть угроза ракетного удара

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Pixabay

Взрывы в Запорожье прогремели утром 7 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе обстрелов баллистическими ракетами.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Запорожье 7 февраля

Около 11:30 в Запорожье прогремел мощный взрыв. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 7 февраля. Фото: alerts.in.ua

Накануне Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас местные власти не комментировали звуки взрывов в регионе.

Напомним, 7 февраля оккупанты ударили КАБом по двухэтажке в Сумской области. В результате атаки есть погибшие.

Также Forbes сообщал, что 6 февраля, оккупационная армия во второй раз запустила "Орешник" по Украине, но он не долетел и упал на территории России.