Вибухи в Запоріжжі 19 лютого - що відомо

Вибух у населеному пункті. Ілюстративне фото: скриншот

У середу, 19 лютого, у Запоріжжі пролунали вибухи. Також зафіксована робота ППО.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Пост Івана Федорова. Фото: скріншот

Що відомо про вибухи у Запоріжжі

"Працює наша ППО", — написав Федоров.

Він підкреслив, що до відбою важливо залишатися у безпечних місцях.

Наразі повітряну тривогу, крім Запорізької, оголошено ще в Луганській області та тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, було чутно вибух у Миколаєві. Російські війська атакували місто ракетами.

Також вночі проти 19 лютого вибухи прогриміли в Києві.