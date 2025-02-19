Вибухи в Запоріжжі 19 лютого - що відомо

У Запоріжжі пролунали вибухи
19 лютого 2025 18:59
Вибух у населеному пункті. Ілюстративне фото: скриншот
У середу, 19 лютого, у Запоріжжі пролунали вибухи. Також зафіксована робота ППО.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
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"Працює наша ППО", — написав Федоров.
Він підкреслив, що до відбою важливо залишатися у безпечних місцях.
Наразі повітряну тривогу, крім Запорізької, оголошено ще в Луганській області та тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, було чутно вибух у Миколаєві. Російські війська атакували місто ракетами.
Також вночі проти 19 лютого вибухи прогриміли в Києві.
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