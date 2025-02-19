Взрывы в Запорожье 19 февраля - что известно

В Запорожье прогремели взрывы
В среду, 19 февраля, в Запорожье прогремели взрывы. Также зафиксирована работа ПВО.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожье
"Работает наша ПВО", — написал Федоров.
Он подчеркнул, что до отбоя важно оставаться в безопасных местах.
Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена еще в Луганской области и временно оккупированном Крыму.
Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.
Также ночью на 19 февраля взрывы прогремели в Киеве.
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