Взрывы в Запорожье 19 февраля - что известно

Взрыв в населенном пункте. Иллюстративное фото: скриншот

В среду, 19 февраля, в Запорожье прогремели взрывы. Также зафиксирована работа ПВО.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно о взрывах в Запорожье

"Работает наша ПВО", — написал Федоров.

Он подчеркнул, что до отбоя важно оставаться в безопасных местах.

Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена еще в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.

Также ночью на 19 февраля взрывы прогремели в Киеве.