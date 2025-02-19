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В Запорожье прогремели взрывы

19 февраля 2025 18:59
Анастасия Писаненко - редактор
Взрывы в Запорожье 19 февраля - что известно
Взрыв в населенном пункте. Иллюстративное фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 19 февраля, в Запорожье прогремели взрывы. Также зафиксирована работа ПВО.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Запорожье

"Работает наша ПВО", — написал Федоров.

Он подчеркнул, что до отбоя важно оставаться в безопасных местах.

Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена еще в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.

Также ночью на 19 февраля взрывы прогремели в Киеве.

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