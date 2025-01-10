Вибухи у Запоріжжі 10 січня — чим атакували росіяни

У Запоріжжі пролунали вибухи
Вибухи у Запоріжжі пролунали зараз, 10 січня, під час повітряної тривоги. В області зафіксовано рух безпілотників
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи жителі Запоріжжя чули близько 21:00. У місті та області лунала повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що російські безпілотники рухаються в сторону Дніпропетровської області через Запоріжжя.
"БпЛА на Запоріжжі. Тримають курс на Дніпропетровщину", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували Запоріжжя, застосувавши проти мирного населення міста керовані авіабомби. Станом на сьогодні відомо, що через ворожі обстріли загинуло 13 людей.
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