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У Запоріжжі пролунали вибухи

10 січня 2025 21:08
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Запоріжжі 10 січня — чим атакували росіяни
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Запоріжжі пролунали зараз, 10 січня, під час повітряної тривоги. В області зафіксовано рух безпілотників

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Запоріжжі

Вибухи жителі Запоріжжя чули близько 21:00. У місті та області лунала повітряна тривога.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 20:57 10 січня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що російські безпілотники рухаються в сторону Дніпропетровської області через Запоріжжя. 

"БпЛА на Запоріжжі. Тримають курс на Дніпропетровщину", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Запоріжжі 10 січня — атака БпЛА
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували Запоріжжя, застосувавши проти мирного населення міста керовані авіабомби. Станом на сьогодні відомо, що через ворожі обстріли загинуло 13 людей.

вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні війна

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