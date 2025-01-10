Взрывы в Запорожье 10 января — чем атаковали россияне

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Запорожье прозвучали сейчас, 10 января, во время воздушной тревоги. В области зафиксировано движение беспилотников

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Запорожье

Взрывы жители Запорожья слышали около 21:00. В городе и области раздавалась воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:57 10 января. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что российские беспилотники движутся в сторону Днепропетровской области через Запорожье.

"БпЛА на Запорожье. Держат курс на Днепропетровщину", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, 8 января россияне атаковали Запорожье, применив против мирного населения города управляемые авиабомбы. По состоянию на сегодня известно, что из-за вражеских обстрелов погибло 13 человек.