Взрывы в Запорожье 10 января — чем атаковали россияне

В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы в Запорожье прозвучали сейчас, 10 января, во время воздушной тревоги. В области зафиксировано движение беспилотников
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Запорожье
Взрывы жители Запорожья слышали около 21:00. В городе и области раздавалась воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что российские беспилотники движутся в сторону Днепропетровской области через Запорожье.
"БпЛА на Запорожье. Держат курс на Днепропетровщину", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 января россияне атаковали Запорожье, применив против мирного населения города управляемые авиабомбы. По состоянию на сегодня известно, что из-за вражеских обстрелов погибло 13 человек.
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