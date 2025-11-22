Нічні вибухи в Запоріжжі 22 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Робота ППО. Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"

Вибухи пролунали в Запоріжжі зараз, уночі в суботу, 22 листопада. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Що відомо про вибухи в Запоріжжі вночі 22 листопада

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 02:41. О 02:44 Повітряні Сили ЗС України попередили, що над Запоріжжям перебуває ворожий БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Тоді ж Федоров зазначив, що працює ППО, та закликав громадян до відбою перебувати в безпечних місцях. За його інформацією, безпілотник спочатку рухався в бік Вознесенського району Запоріжжя, але згодом змінив на Заводський район і полетів у напрямку "Міжнародного аеропорту Запоріжжя".

Де оголосили повітряну тривогу вночі 22 листопада

Карта повітряних тривог станом на 02:53 22 листопада

Станом на 02:53 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Одеській і Донецькій областях. Також червона на карті повітряних тривог частина Дніпропетровщини.

Нагадаємо, уночі 22 листопада було неспокійно у Криму. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, роботу ППО та влучання по підстанції.

Також ми повідомляли, що 21 листопада пролунав вибух у Пересипському РТЦК та СП в Одесі. Загинув чоловік, в особистих речах якого був невідомий вибуховий предмет. Крім того, травмувався працівник військкомату.