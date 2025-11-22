Вибухи у Криму вночі 22 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Термінова новина

Вибухи лунають у Криму зараз, уночі в суботу, 22 листопада. Місцеві жителі стверджують, що чули роботу ППО та є влучання по підстанції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Що відомо про вибухи у Криму в ніч проти 22 листопада

У період від 22:39 до 23:47 у Криму було неспокійно. У Гвардійському чули проліт дрона, виходи ППО, близько десяти вибухів і стрілянину. В Армянську пролунали близько 6–7 вибухів. Також 5–6 вибухів чули у Красноперекопську: за словами очевидця, стріляли з автоматів і крупнокаліберних, у повітрі гуділи дрони біля содового заводу. Неспокійно було й у Сімферополі. Там теж чули стріляну й вибухи, а в районі аеропорту бачили спалах.

"У Криму прилетіло по підстанції, але не пишуть, де", — йдеться в повідомленні.

