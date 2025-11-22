Видео
Україна
Видео

Главная Армия В Крыму слышны взрывы — есть информация о попадании в подстанцию

В Крыму слышны взрывы — есть информация о попадании в подстанцию

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 00:08
обновлено: 00:29
Взрывы в Крыму ночью 22 ноября 2025 года — что известно об обстреле
Срочная новость

Взрывы раздаются в Крыму сейчас, ночью в субботу, 22 ноября. Местные жители утверждают, что слышали работу ПВО и есть попадания по подстанции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также:

Что известно о взрывах в Крыму в ночь на 22 ноября

В период с 22:39 до 23:47 в Крыму было неспокойно. В Гвардейском слышали пролет дрона, выходы ПВО, около десяти взрывов и стрельбу. В Армянске прозвучали около 6–7 взрывов. Также 5–6 взрывов слышали в Красноперекопске: по словам очевидца, стреляли из автоматов и крупнокалиберных, в воздухе гудели дроны возле содового завода. Неспокойно было и в Симферополе. Там тоже слышали стрельбу и взрывы, а в районе аэропорта видели вспышку.

"В Крыму прилетело по подстанции, но не пишут, где", — говорится в сообщении.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
