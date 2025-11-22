Ночные взрывы в Запорожье 22 ноября 2025 года — что известно об обстреле

Работа ПВО. Фото иллюстративное: Воздушное командование "Юг"

Взрывы прогремели в Запорожье сейчас, ночью в субботу, 22 ноября. В Запорожской области продолжается воздушная тревога.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Что известно о взрывах в Запорожье ночью 22 ноября

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 02:41. В 02:44 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что над Запорожьем находится вражеский БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Тогда же Федоров отметил, что работает ПВО, и призвал граждан до отбоя находиться в безопасных местах. По его информации, беспилотник сначала двигался в сторону Вознесенского района Запорожья, но впоследствии сменил курс на Заводской район и полетел в направлении "Международного аэропорта Запорожья".

Где объявили воздушную тревогу ночью 22 ноября

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:53 22 ноября

По состоянию на 02:53 воздушная тревога, кроме Запорожской области, продолжается в Одесской и Донецкой областях. Также красная на карте воздушных тревог часть Днепропетровщины.

Напомним, ночью 22 ноября было неспокойно в Крыму. Местные жители сообщали о взрывах, работе ПВО и попадании по подстанции.

Также мы сообщали, что 21 ноября прогремел взрыв в Пересыпском РТЦК и СП в Одессе. Погиб мужчина, в личных вещах которого был неизвестный взрывной предмет. Кроме того, травмировался работник военкомата.