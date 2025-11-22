Видео
Главная Армия В Запорожье прогремели взрывы — в ОВА назвали причину

В Запорожье прогремели взрывы — в ОВА назвали причину

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 02:53
обновлено: 05:11
Ночные взрывы в Запорожье 22 ноября 2025 года — что известно об обстреле
Работа ПВО. Фото иллюстративное: Воздушное командование "Юг"

Взрывы прогремели в Запорожье сейчас, ночью в субботу, 22 ноября. В Запорожской области продолжается воздушная тревога.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО.

Читайте также:
Работа ПВО в Запорожье ночью 22 ноября 2025 года
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Что известно о взрывах в Запорожье ночью 22 ноября

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 02:41. В 02:44 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что над Запорожьем находится вражеский БпЛА.

Атака БпЛА на Запорожье ночью 22 ноября 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Тогда же Федоров отметил, что работает ПВО, и призвал граждан до отбоя находиться в безопасных местах. По его информации, беспилотник сначала двигался в сторону Вознесенского района Запорожья, но впоследствии сменил курс на Заводской район и полетел в направлении "Международного аэропорта Запорожья".

Где объявили воздушную тревогу ночью 22 ноября

Воздушная тревога ночью 22 ноября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 02:53 22 ноября

По состоянию на 02:53 воздушная тревога, кроме Запорожской области, продолжается в Одесской и Донецкой областях. Также красная на карте воздушных тревог часть Днепропетровщины.

Напомним, ночью 22 ноября было неспокойно в Крыму. Местные жители сообщали о взрывах, работе ПВО и попадании по подстанции.

Также мы сообщали, что 21 ноября прогремел взрыв в Пересыпском РТЦК и СП в Одессе. Погиб мужчина, в личных вещах которого был неизвестный взрывной предмет. Кроме того, травмировался работник военкомата.

взрыв Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
