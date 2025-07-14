Вибухи в Запоріжжі 14 липня — деталі від Івана Федорова

Вибух ввечері в місті. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Запоріжжі пролунали вибухи ввечері 14 липня. Росія вкотре обстрілює ударними дронами регіон, однак українські військові збивають цілі ворога, що є причиною гучних звуків.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив Федоров.

Скриншот повідомлення Івана Федорова в Telegram

Таким чином "почервоніли" такі області як Київська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська та інші. Повітряна тривога пов'язана з загрозою ударів "шахедами".

Повітряна тривога 14 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері 14 липня лунали вибухи в Київській області. Звуки було чути під час повітряної тривоги в регіоні, оголошеної через БпЛА в повітряному просторі країни.

Також ми повідомляли, що упродовж дня вибухи було чути в Сумах та Харкові. У регіонах була оголошена повітряна тривога.