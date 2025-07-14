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Главная Армия В Запорожье гремят взрывы на фоне атаки БпЛА

В Запорожье гремят взрывы на фоне атаки БпЛА

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 21:15
Взрывы в Запорожье 14 июля — детали от Ивана Федорова
Взрыв вечером в городе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Запорожье прогремели взрывы вечером 14 июля. Россия в очередной раз обстреливает ударными дронами регион, однако украинские военные сбивают цели врага, что является причиной громких звуков.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье 14 июля

"Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил Федоров.

В Запорожье гремят взрывы на фоне атаки БпЛА - фото 1
Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Таким образом "покраснели" такие области как Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская и другие. Воздушная тревога связана с угрозой ударов "шахедами".

Обстріл РФ Запоріжжя 14 липня
Воздушная тревога 14 июля. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:00. Федоров заявил, что в результате российских обстрелов на крыше многоэтажного дома возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Запорожье гремят взрывы на фоне атаки БпЛА - фото 3
Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, что вечером 14 июля раздавались взрывы в Киевской области. Звуки были слышны во время воздушной тревоги в регионе, объявленной из-за БпЛА в воздушном пространстве страны.

Также мы сообщали, что в течение дня взрывы были слышны в Сумах и Харькове. В регионах была объявлена воздушная тревога.

взрыв беспилотники Запорожье Иван Федоров ПВО атака
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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