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У ВМС відповіли, скільки одночасно Калібрів може запустити Росія

15 листопада 2024 19:22
Аркадій Пастула - Редактор
Риженко відповів, скільки ракет Калібр можуть одночасно запустити окупанти
Пуск ракет "Калібр". Фото: Міноборони РФ
Аркадій Пастула - Редактор

Капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу Військово-морських сил Андрій Риженко розповів, що одночасно російські окупанти можуть запустити по Україні до 90 крилатих ракет "Калібр". Остання масована атака з кораблів та підводних човнів Росії сталася 26 серпня.

Про це Андрій Риженко сказав в ефірі "Київ24" у п'ятницю, 15 листопада.

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"Зараз на кораблях Чорного моря і Каспійської флотилії може бути до 90 ракет "Калібр", які вони можуть фактично одночасно запустити", — сказав Риженко.

За його словами, російські підводні човни-носії цих ракет майже завжди знаходяться в Чорному морі.

"Їхнє перебування в Чорному морі безпечно, вони під водою. І ракети "Калібр" вони запускають з глибини 50 метрів", — зазначив він.

Риженко каже, що під час останньої масованої атаки 26 серпня з кораблів і підводних човнів Росії було випущено 28 ракет "Калібр".

Колишній заступник начальника штабу ВМС наголосив, що зазвичай масоване застосування ракет "Калібр" відбувається на тлі запусків з повітряних носіїв, таких як стратегічні літаки Ту-95, Ту-22, Ту-160.

"Думаю, що боєзапас цих ракет є на кораблях і в Чорному морі, і в Каспійському, і готується якась масована атака. Я думаю, що її можуть прив’язати до похолодання, щоб уражати об’єкти енергоструктури. До цього треба бути готовими", — додав Риженко.

Нагадаємо, через атаки окупантів "Центренерго" втратило понад 2,5 ГВт потужностей та значну частину обладнання. Наразі збитки складають 250 млн євро.

Також у ніч проти 15 листопада російські загарбники знову використали касетні боєприпаси проти цивільного населення Одеси. Зафіксовано пошкодження на щонайменше семи локаціях.

ВМС Україна обстріли окупанти ракети калібри

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