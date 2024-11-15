Рыженко ответил, сколько ракет Калибр могут одновременно запустить оккупанты

Пуск ракет "Калибр". Фото: Минобороны РФ

Капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Андрей Рыженко рассказал, что одновременно российские оккупанты могут запустить по Украине до 90 крылатых ракет "Калибр". Последняя массированная атака с кораблей и подводных лодок России произошла 26 августа.

Об этом Андрей Рыженко сказал в эфире "Киев24" в пятницу, 15 ноября.

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"Сейчас на кораблях Черного моря и Каспийской флотилии может быть до 90 ракет "Калибр", которые они могут фактически одновременно запустить", — сказал Рыженко.

По его словам, российские подводные лодки-носители этих ракет почти всегда находятся в Черном море.

"Их пребывание в Черном море безопасно, они под водой. И ракеты "Калибр" они запускают с глубины 50 метров", — отметил он.

Рыженко говорит, что во время последней массированной атаки 26 августа с кораблей и подводных лодок России было выпущено 28 ракет "Калибр".

Бывший заместитель начальника штаба ВМС подчеркнул, что обычно массированное применение ракет "Калибр" происходит на фоне запусков с воздушных носителей, таких как стратегические самолеты Ту-95, Ту-22, Ту-160.

"Думаю, что боезапас этих ракет есть на кораблях и в Черном море, и в Каспийском, и готовится какая-то массированная атака. Я думаю, что ее могут привязать к похолоданию, чтобы поражать объекты энергоструктуры. К этому надо быть готовыми", — добавил Рыженко

Напомним, из-за атак оккупантов Центрэнерго потеряло более 2,5 ГВт мощностей и значительную часть оборудования. В настоящее время ущерб составляет 250 млн евро.

Также в ночь на 15 ноября российские захватчики снова использовали кассетные боеприпасы против гражданского населения Одессы. Зафиксированы повреждения по меньшей мере семи локаций.