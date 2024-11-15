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Били КАБами, дронами — Зеленський відреагував на обстріли України

15 листопада 2024 11:09
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 15 листопада — Зеленський відреагував на удари
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Російські війська за минулу добу обстрілювали українські міста та села керованими авіаційними бомбами, дронами та артилерією. За цей час є жертви та масштабні руйнування критичної та цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram. 

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Зеленський розповів, що за минулу добу окупанти били артилерією, дронами та КАБами по сімох регіонах України:

  • Донеччині, де удар безпілотника забрав одне життя,
  • Дніпропетровщині,
  • Запоріжжю,
  • Миколаївщині,
  • Харківщині,
  • Луганщині,
  • Херсонщині,
  • Сумщині,
  • Чернігівщині.  

 

Крім того, ввечері 14 листопада загарбники завдали масованого комбінованого удару по Одесі, випустивши на місто ракети та дрони. Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, тепломагістраль, навчальний заклад, церкву. Також було влучання по території порту. 

обстріли Одеси 14 листопада
Рятувальники на місці обстрілів в Одесі. Фото: ДСНС 
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Потерпіла внаслідок удару по Одесі. Фото: ДСНС 
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Наслідки обстрілів Одеси. Фото: ДСНС 
удар по Одесі 14 листопада
Наслідки обстрілів Одеси. Фото: ДСНС

На жаль, одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення, серед них — двоє дітей. На місці працювали усі відповідні служби та допомагали усім, хто цього потребував. 

"Ми захищаємося від таких російських нападів постійно і постійно потребуємо дієвого захисту від цього терору. Ми постійно повторюємо, що Україні потрібні засоби ППО, можливість знищувати інструменти терору на ворожій території, оборонні пакети, санкційний тиск на Росію", — наголосив президент. 

Нагадаємо, кореспонденти Новини.LIVE показали, як одесити пережили російський обстріл

Також ми писали, що у ніч проти 15 листопада окупанти випустили по Україні 29 ударних дронів та дві ракети. Повітряні сили збили майже всі повітряні цілі ворога. 

Володимир Зеленський обстріли дрони війна в Україні авіабомба

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