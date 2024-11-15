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Били КАБами, дронами — Зеленский отреагировал на обстрелы Украины

15 ноября 2024 11:09
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 15 ноября — Зеленский отреагировал на удары
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Российские войска за минувшие сутки обстреливали украинские города и села управляемыми авиационными бомбами, дронами и артиллерией. За это время есть жертвы и масштабные разрушения критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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Зеленский рассказал, что за минувшие сутки оккупанты били артиллерией, дронами и КАБами по семи регионам Украины:

  • Донецкой области, где удар беспилотника унес одну жизнь,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области,
  • Николаевской области,
  • Харьковской области,
  • Луганской области,
  • Херсонской области,
  • Сумской области,
  • Черниговской области.

Кроме того, вечером 14 ноября захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Одессе, выпустив на город ракеты и дроны. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь. Также было попадание по территории порта.

обстрелы Одессы 14 ноября
Спасатели на месте обстрелов в Одессе. Фото: ГСЧС
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Пострадала в результате удара по Одессе. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС
удар по Одессе 14 ноября
Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

К сожалению, один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них — двое детей. На месте работали все соответствующие службы и помогали всем, кто в этом нуждался.

"Мы защищаемся от таких российских нападений постоянно и постоянно нуждаемся в действенной защите от этого террора. Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", — подчеркнул президент.

Напомним, корреспонденты Новини.LIVE показали, как одесситы пережили российский обстрел.

Также мы писали, что в ночь на 15 ноября оккупанты выпустили по Украине 29 ударных дронов и две ракеты. Воздушные силы сбили почти все воздушные цели врага.

Владимир Зеленский обстрелы дроны война в Украине авиабомба

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