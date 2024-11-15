Обстрелы Украины 15 ноября — Зеленский отреагировал на удары

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска за минувшие сутки обстреливали украинские города и села управляемыми авиационными бомбами, дронами и артиллерией. За это время есть жертвы и масштабные разрушения критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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Зеленский рассказал, что за минувшие сутки оккупанты били артиллерией, дронами и КАБами по семи регионам Украины:

Донецкой области, где удар беспилотника унес одну жизнь,

Днепропетровской области,

Запорожской области,

Николаевской области,

Харьковской области,

Луганской области,

Херсонской области,

Сумской области,

Черниговской области.

Кроме того, вечером 14 ноября захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Одессе, выпустив на город ракеты и дроны. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь. Также было попадание по территории порта.

Спасатели на месте обстрелов в Одессе. Фото: ГСЧС

Пострадала в результате удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

К сожалению, один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них — двое детей. На месте работали все соответствующие службы и помогали всем, кто в этом нуждался.

"Мы защищаемся от таких российских нападений постоянно и постоянно нуждаемся в действенной защите от этого террора. Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", — подчеркнул президент.

Напомним, корреспонденты Новини.LIVE показали, как одесситы пережили российский обстрел.

Также мы писали, что в ночь на 15 ноября оккупанты выпустили по Украине 29 ударных дронов и две ракеты. Воздушные силы сбили почти все воздушные цели врага.