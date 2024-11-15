Обстрелы Украины 15 ноября — Зеленский отреагировал на удары

Били КАБами, дронами — Зеленский отреагировал на обстрелы Украины
Российские войска за минувшие сутки обстреливали украинские города и села управляемыми авиационными бомбами, дронами и артиллерией. За это время есть жертвы и масштабные разрушения критической и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.
Последствия обстрелов Украины за последние сутки
Зеленский рассказал, что за минувшие сутки оккупанты били артиллерией, дронами и КАБами по семи регионам Украины:
- Донецкой области, где удар беспилотника унес одну жизнь,
- Днепропетровской области,
- Запорожской области,
- Николаевской области,
- Харьковской области,
- Луганской области,
- Херсонской области,
- Сумской области,
- Черниговской области.
Кроме того, вечером 14 ноября захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Одессе, выпустив на город ракеты и дроны. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь. Также было попадание по территории порта.
К сожалению, один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них — двое детей. На месте работали все соответствующие службы и помогали всем, кто в этом нуждался.
"Мы защищаемся от таких российских нападений постоянно и постоянно нуждаемся в действенной защите от этого террора. Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", — подчеркнул президент.
Напомним, корреспонденты Новини.LIVE показали, как одесситы пережили российский обстрел.
Также мы писали, что в ночь на 15 ноября оккупанты выпустили по Украине 29 ударных дронов и две ракеты. Воздушные силы сбили почти все воздушные цели врага.
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