Атака на Україну — ППО за ніч збила 25 російських дронів і ракету

Мобільна вогнева група. Фото: Zelenskiy/Official

Армія Росії атакувала Україну у ніч проти 15 листопада ударними безпілотниками та авіаційними ракетами. Протиповітряна оборона успішно відпрацювала по 25 "шахедах" та ракеті Х-59/69.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 15 листопада.

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Атака росіян на Україну 15 листопада

У ніч на 15 листопада російські окупанти завдали удару по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також росіяни застосували для атаки на Україну 29 ударних БпЛА типу Shahed, які запускали із району Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25 ударних БпЛА.

"Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян, постраждалим надається допомога.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка. Через пошкодження інфраструктури наразі 40 тисяч одеситів залишаються без опалення.