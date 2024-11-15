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Україна та РФ активізували атаки дронами — чому вони поспішають

15 листопада 2024 04:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На 44% збільшилась кількість атак дронами у війні Росії з Україною перед приходом Трампа в Білий дім
Наслідки влучання дрона РФ в житловий будинок Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх атак на українські міста приблизно на 44% за тиждень. Це сталось відразу після перемоги на виборах президента США кандидата Дональда Трампа

Таку статистику приводить телеканал ABC News

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Згідно з аналізом телеканалом, розмір і складність атак безпілотників як з боку Росії, так і з України неухильно зростали. За останні п’ять тижнів близько 4500 БпЛА перетнули спільний кордон в обох напрямках.

Але перемога Трампа на виборах пов’язана зі збільшенням використання Москвою ударних безпілотників Shahed іранського виробництва для атак в Україну.

За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила в Україну 641 ударний безпілотник, згідно з щоденними даними ВПС України – у середньому понад 91 БпЛА щодня. Рекорд у 145 дронів був встановлений 10 листопада.

Росія також часто запускає балістичні ракети разом зі своїми безпілотниками, хоча набагато рідше. Військово-повітряні сили України повідомили про 88 ракет, випущених по країні з 1 жовтня по 5 листопада, і про 12 ракет за тиждень після виборів. 

Рівень атак українських безпілотників стабільний з початку жовтня, згідно з даними, оприлюдненими в режимі реального часу Міноборони РФ у своїх Telegram-каналах.

Зростаюча кількість атак Росії відбувається разом із збільшенням інтенсивності наземних штурмів, важкі бої тривають на сході України, у західній Курській області Росії, частини якої київські сили захопили з серпня, а українські командири готуються до наступу на півдні Запорізької області.

Видання зазначає, що обидві сторони мають двомісячне вікно для маневру, перш ніж Трамп повернеться в Білий дім, обіцяючи під час кампанії закінчити війну "за 24 години", змусивши Київ і Москву сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, Трамп може призначити спеціального представника з питань миру для України, який буде вести переговори з Росією.

Також адміністрація Джо Байдена збільшить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа.

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