На 44% увеличилось количество атак дронами в войне России с Украиной перед приходом Трампа в Белый дом

Последствия попадания дрона РФ в жилой дом Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россия увеличила интенсивность своих дальних атак в Украинские города примерно на 44% в неделю. Это произошло сразу после победы на выборах президента США кандидата Дональда Трампа.

Такую статистику приводит телеканал ABC News.

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Согласно анализу телеканала, размер и сложность атак беспилотников как со стороны России, так и из Украины неуклонно росли. За последние пять недель около 4500 БпЛА пересекли общую границу в обоих направлениях.

Но победа Трампа на выборах связана с увеличением использования Москвой ударных беспилотников Shahed иранского производства для атак по Украине.

Через неделю после победы Трампа Россия запустила в Украину 641 ударный беспилотник, согласно ежедневным данным ВВС Украины — в среднем более 91 БпЛА ежедневно. Рекорд в 145 дронов был установлен 10 ноября.

Россия также часто запускает баллистические ракеты вместе со своими беспилотниками, хотя гораздо реже. Военно-воздушные силы Украины сообщили о 88 ракетах, выпущенных по стране с 1 октября по 5 ноября, и о 12 ракетах в неделю после выборов.

Уровень атак украинских беспилотников стабилен с начала октября, согласно данным, обнародованным в режиме реального времени Минобороны РФ в своих Telegram-каналах.

Растущее количество атак России происходит вместе с увеличением интенсивности наземных штурмов, тяжелые бои продолжаются на востоке Украины, в западной Курской области России, часть которой киевские силы захватили с августа, а украинские командиры готовятся к наступлению на юге Запорожской области.

Издание отмечает, что у обеих сторон есть двухмесячное окно для маневра, прежде чем Трамп вернется в Белый дом, обещая во время кампании закончить войну "за 24 часа", заставив Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Напомним, Трамп может назначить специального представителя по миру для Украины, который будет вести переговоры с Россией.

Также администрация Джо Байдена увеличит поддержку Украины по инаугурации Дональда Трампа.