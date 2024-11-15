Атака на Украину — ПВО за ночь сбила 25 российских дронов и ракету

Мобильная огневая группа. Фото: Zelenskiy/Official

Армия России атаковала Украину в ночь на 15 ноября ударными беспилотниками и авиационными ракетами. Противовоздушная оборона успешно отработала по 25 "шахедам" и ракете Х-59/69.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в пятницу, 15 ноября.

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В ночь на 15 ноября российские оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также россияне применили для атаки на Украину 29 ударных БпЛА типа Shahed, которые запускали из района Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25 ударных БпЛА.

"Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.

Також Новини.LIVE писали, что в результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина. Из-за повреждений инфраструктуры сейчас 40 тысяч одесситов остаются без отопления.