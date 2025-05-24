Хорунжа Школа у Третій Штурмовій бригаді — що це таке

Боєць Третьої штурмової бригади. Фото: ab3.army

Бійці Третьої штурмової бригади відновили Хорунжу Школу. У селі Мощун Київської області перші хорунжі заклали капсулу часу з посиланням до майбутніх поколінь.

Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук у Telegram 24 травня.

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"Перша Хорунжа Школа 3 Армійського Корпусу стала присвячена жорсткому протистоянню за браму до Києва, боям за Мощун, український хартленд, який вистояв завдяки силі духу найкращих синів і доньок нашої Держави, даючи всій нації віру в перемогу", — поділився Кухарчук.

Він наголосив, що світогляд української армії — це її хребет, а головне завдання хорунжих — бути носіями духу і тримачами цього хребта.

Водночас у Telegram-каналі Хорунжої Школи наголосили, що саме у Мощуні — в одній з найгарячіших ділянок оборони Києва на чолі із засновником Третьої штурмової бригади і віднедавна командиром корпусу, Андрієм Білецьким перші хорунжі заклали капсулу часу з посланням до майбутніх поколінь.

Зазначається, що від Меморіалу битви за Київ випускники школи вирушили у підрозділи запалювати ідеєю й будувати фундамент сильної української армії.

Нагадаємо, нещодавно у Третій штурмовій показали, як знищили російську піхоту. Дрони бійців наздогнали та ліквідували ворога.

Водночас Андрій Білецький повідомляв, що його бригада тримає найдовший фронт ЗСУ на Харківському напрямку. Його протяжність десятки кілометрів.