Хорунжая Школа в Третьей Штурмовой бригаде — что это такое

Боец Третьей штурмовой бригады. Фото: ab3.army

Бойцы Третьей штурмовой бригады восстановили Хорунжу Школу. В селе Мощун Киевской области первые хорунжие заложили капсулу времени со ссылкой к будущим поколениям.

Об этом сообщил командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в Telegram 24 мая.

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"Первая Хорунжая Школа 3 Армейского Корпуса стала посвящена жесткому противостоянию за ворота в Киев, боям за Мощун, украинский хартленд, который выстоял благодаря силе духа лучших сыновей и дочерей нашего государства, давая всей нации веру в победу", — поделился Кухарчук.

Он отметил, что мировоззрение украинской армии — это ее хребет, а главная задача хорунжих — быть носителями духа и держателями этого хребта.

В то же время в Telegram-канале Хорунжей Школы отметили, что именно в Мощуне — в одном из самых горячих участков обороны Киева во главе с основателем Третьей штурмовой бригады и с недавних пор командиром корпуса, Андреем Билецким первые хорунжие заложили капсулу времени с посланием к будущим поколениям.

Отмечается, что от Мемориала битвы за Киев выпускники школы отправились в подразделения зажигать идеей и строить фундамент сильной украинской армии.

Напомним, недавно в Третьей штурмовой показали, как уничтожили российскую пехоту. Дроны бойцов догнали и ликвидировали врага.

В то же время Андрей Билецкий сообщал, что его бригада держит самый длинный фронт ВСУ на Харьковском направлении. Его протяженность десятки километров.