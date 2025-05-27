Переговори Зеленського, Путіна і Трампа — де зустрінуться президенти

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Америка вже отримала від України умови для мирної угоди і тепер чекають цього від Росії. Як тільки це станеться, відбудуться переговори трьох президентів.

Про це Кіт Келлог заявив в ефірі Fox Business.

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Келлог вважає, що потрібно й надалі тиснути на Росію, аби все ж змусити її до дипломатії та переговорів. Він нагадав, коли Трамп розмовляв з російським диктатором Путіним, то він заявив, що РФ збирається підготувати для США меморандум зі своїми умовами.

Наразі американці вже отримали такий документ від України та чекають від російської сторони, аби проаналізувати та порівняти. Спецпредставник президента США наголосив, що як тільки це відбудеться, буде зустріч трьох президентів щодо мирних переговорів. Швидше за все, вона пройде у Женеві, адже у Ватин росіяни їхати не хочуть.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — Путін, президент Зеленський і президент Трамп. Надіюсь, вони підпишуть який-небудь документ, аби припинити війну", — наголосив Кіт Келлог.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Путін не готовий до миру в Україні, оскільки вважає, що він "перемагає на фронті".

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