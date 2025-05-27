Переговоры Зеленского, Путина и Трампа — где встретятся президенты

Спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог заявил, что Америка уже получила от Украины условия для мирного соглашения и теперь ждут этого от России. Как только это произойдет, состоятся переговоры трех президентов.

Об этом Кит Келлог заявил в эфире Fox Business.

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Кэллог считает, что нужно и дальше давить на Россию, чтобы все же заставить ее к дипломатии и переговорам. Он напомнил, когда Трамп разговаривал с российским диктатором Путиным, то он заявил, что РФ собирается подготовить для США меморандум со своими условиями.

Сейчас американцы уже получили такой документ от Украины и ждут от российской стороны, чтобы проанализировать и сравнить. Спецпредставитель президента США отметил, что как только это произойдет, будет встреча трех президентов по мирным переговорам. Скорее всего, она пройдет в Женеве, ведь в Ватикан россияне ехать не хотят.

"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп. Надеюсь, они подпишут какой-нибудь документ, чтобы прекратить войну", — отметил Кит Келлог.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Путин не готов к миру в Украине, поскольку считает, что он "побеждает на фронте".

Также мы писали, что Россия против участия Ватикана в переговорах по войне. Там отклонили предложение Папы Римского.