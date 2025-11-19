Обстріл Тернополя 19 листопада —кількість загиблих знову зросла

Обстріл Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

У Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Наразі відомо про 16 жертв.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Тернополя 19 листопада

Наразі відомо, що російські окупанти вбили в Тернополі 16 людей, а поранили ще 64, в тому числі 14 дітей. Там ракети та дрони влучили у два житлові будинки, а також пошкодили промисловий об’єкт.

Обстріл Тернополя 19 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Російський удар по Тернополю 19 листопада. Фото: Нацполіція

На місці російських атак працюють слідчо-оперативні групи, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, медики та ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежі.

Пошкоджений будинок у Тернополі 19 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Постраждалим людям надається медична та психологічна допомога.

Обстріл Тернополя 19 листопада. Фото: Нацполіція

"На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних", — йдеться у повідомленні.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, рятувальники у Тернополі дістають людей, які перебувають під завалами. У місті перевищено рівень хлору.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки цілей російських окупантів збили у ніч проти 19 листопада.