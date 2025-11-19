Обстріл Тернополя 19 листопада —кількість загиблих знову зросла

У Тернополі зросла кількість жертв внаслідок обстрілу
У Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Наразі відомо про 16 жертв.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Російський обстріл Тернополя 19 листопада
Наразі відомо, що російські окупанти вбили в Тернополі 16 людей, а поранили ще 64, в тому числі 14 дітей. Там ракети та дрони влучили у два житлові будинки, а також пошкодили промисловий об’єкт.
На місці російських атак працюють слідчо-оперативні групи, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, медики та ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежі.
Постраждалим людям надається медична та психологічна допомога.
"На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники у Тернополі дістають людей, які перебувають під завалами. У місті перевищено рівень хлору.
А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки цілей російських окупантів збили у ніч проти 19 листопада.
